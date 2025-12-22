Ткачёв — о Кузнецове: мы верим в Женю, это наш скрытый резерв

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что форвард Евгений Кузнецов ещё проявит себя в матчах за магнитогорский клуб. Именитый форвард пополнил состав «Металлурга» по ходу сезона и нередко не попадает в состав на матчи КХЛ.

– Евгений Кузнецов ещё не сказал своего громкого слова в «Металлурге»?

– Конечно, мы верим в Женю. Нам будет проще во многом, это наш скрытый резерв, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

В текущем сезоне Кузнецов провёл за «Металлург» 15 матчей, в которых набрал девять очков — забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.