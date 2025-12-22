Скидки
КХЛ определила лучших игроков 14-й недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 14-й недели чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Никита Серебряков («Авангард»), одержавший две победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 1,02 и процентом отражённых бросков 96,51%. В матчах с «Нефтехимиком» (3:0) и «Локомотивом» (3:0) Серебряков сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Никита Лямкин («Ак Барс»), набравший 4 (0+4) очка в трёх матчах недели.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Антон Косолапов («Сибирь»), набравший 6 (4+2) очков в трёх матчах недели.

Лучшим новичком признан Игорь Нечаев («Металлург»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели.

