Ткачёв: не читаю ничего ни в СМИ, ни в соцсетях, зачем распылять эмоции?

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что не читает публикаций о себе в СМИ и соцсетях.

— Не самые удачные первые матчи в сезоне – это как раз следствие того, что нужно было адаптироваться к новым партнёрам, новой команде? Сначала вы оставались без очков, а потом пошло-поехало.

– Разумеется, когда переходишь в другую команду, ты должен изучить, где как твой партнёр сыграет, как защитники будут действовать в том или ином эпизоде, как в зоне атаки, так и в зоне обороны. К этому по-хорошему надо просто привыкнуть. Было чуть-чуть тяжело, но ничего страшного. Привык, ребята помогли, так что я хорошо влился в коллектив.

– Внутри себя как-то реагировали на критику в интернете и СМИ на старте сезона? Либо не особо читаете, следите за тем, что пишут в интернете?

– Я не читаю и не смотрю ничего ни в СМИ, ни в соцсетях. Честно, своего хоккея достаточно, распылять эмоции ещё и на какие-то комментарии – зачем? Перестал уже на всё это обращать внимание. В любом случае мне нужно было время влиться в новую команду, понимал, что очки, игра придут. Вопрос времени. И тренерский штаб поддерживал, Андрей Владимирович всё время со мной разговаривал, подбадривал, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.