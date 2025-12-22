Макдэвид в пятый раз за календарный год набрал 140 очков, чаще это делал лишь Гретцки

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (4:3). Канадский нападающий в пятый раз подряд сделал 140 и более результативных действий в НХЛ за календарный год с учётом плей-офф.

По этому показателю Макдэвид сравнялся с Марио Лемье и Филом Эспозито. Лишь один игрок в истории Национальной хоккейной лиги чаще набирал минимум 140 очков за календарный год — Уэйн Гретцки (13 раз).

В текущем сезоне Макдэвид провёл 37 игр и набрал в них 62 очка: забросил 23 шайбы и отдал 39 результативных передач. На данный момент Макдэвид лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона.