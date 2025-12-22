Макдэвид в пятый раз за календарный год набрал 140 очков, чаще это делал лишь Гретцки
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (4:3). Канадский нападающий в пятый раз подряд сделал 140 и более результативных действий в НХЛ за календарный год с учётом плей-офф.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Регула) – 09:11 2:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 14:37 (pp) 3:0 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 22:22 (pp) 4:0 Хайман (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 27:45 4:1 Гертл (Марнер, Ханифин) – 32:59 (pp) 4:2 Дорофеев (Гертл, Ханифин) – 43:52 (pp) 4:3 Марнер (Гертл, Ханифин) – 45:49
По этому показателю Макдэвид сравнялся с Марио Лемье и Филом Эспозито. Лишь один игрок в истории Национальной хоккейной лиги чаще набирал минимум 140 очков за календарный год — Уэйн Гретцки (13 раз).
В текущем сезоне Макдэвид провёл 37 игр и набрал в них 62 очка: забросил 23 шайбы и отдал 39 результативных передач. На данный момент Макдэвид лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона.
