Ткачёв — о Толчинском: ему тяжело, но он не отчаивается, его время придёт

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв оценил игру партнёра по команде форварда Сергея Толчинского.
– И всё-таки поддерживаете персонально Сергея Толчинского? Вы много где по карьере с ним пересекались.
– Конечно, в этом плане у нас хорошая атмосфера. Если кому-то тяжело, то партнёры всегда помогут.
– Как у Толчинского с настроением? Всё-таки, несмотря на то, что вся команда идёт по сезону здорово, у Сергея пока, к сожалению, не всё получается.
– Думаю, что, конечно, где-то ему тяжело, но он точно не отчаивается. Его время придёт, и он нам очень сильно поможет, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.