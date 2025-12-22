Скидки
Главная Хоккей Новости

Владимир Ткачёв рассказал о взаимодействии с Силантьевым и Канцеровым

Владимир Ткачёв рассказал о взаимодействии с Силантьевым и Канцеровым
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв рассказал о взаимодействии в звене с Дмитрием Силантьевым и Романом Канцеровым.

– Есть ощущение, что успех вашей тройки связан во многом с тем, что в звене чётко распределяются роли и обязанности – вы как диспетчер, Роман Канцеров – снайпер, Дмитрий Силантьев, скорее, на двусторонних позициях, в обороне. Это и позволяет показывать комбинационный хоккей?
– Думаю, что да, с хорошими партнёрами всегда легче играть. Где-то есть моменты, что мы что-то новое попробуем в нашей игре. Не всегда по одному шаблону. Стараемся разнообразить свою игру, но в целом сложилось так, что Ромка на завершении атак. Но каждый из нас может забить, с любой позиции. Силантьев больше под воротами играет, ему там комфортнее. Мы с Ромой больше на контроле шайбы. Так и сложилась наша «химия».

– Хоккейная «химия» переходит на бытовой уровень? Вы уже успели сдружиться на фоне хорошего хоккея?
– У нас в принципе очень дружелюбный коллектив. Я бы сказал, что каждый друг с другом может спокойно собраться и куда-то пойти, где-то отдохнуть. Нет такого, что кто-то с кем-то конкретно дружит, по тройкам, по кланам каким-то. Такого точно нет. У нас одна команда, и мы дружим всей командой, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Ткачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
Эксклюзив
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
