Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ткачёв — о Канцерове: если Ромка захочет попробовать свои силы в НХЛ, пожелаем удачи

Ткачёв — о Канцерове: если Ромка захочет попробовать свои силы в НХЛ, пожелаем удачи
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв поддержал партнёра по команде форварда Романа Канцерова в его желании попробовать свои силы в НХЛ.

– Не будет грустно, если на фоне такой успешной игры звено в следующем сезоне разобьют? Канцеров на связи с «Чикаго», и не секрет, что он хочет попробовать свои силы за океаном.
– У каждого хоккеиста есть мечта, у каждого хорошего хоккеиста возникает мысль попробовать свои силы в НХЛ. И если Ромка захочет, ему никто препятствовать не будет, мы только пожелаем ему удачи и будем следить за его игрой.

– Вы как более опытных хоккеист даёте советы более молодым Роману и Дмитрию?
– Я вообще не люблю советы давать. Тут, знаете, каждый сам в ответе за свою жизнь. Могу посоветовать какие-то игровые аспекты поправить, как где-то сыграть лучше. А глобальные советы по жизни давать не моё, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Ткачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
Эксклюзив
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android