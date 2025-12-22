Ткачёв — о Канцерове: если Ромка захочет попробовать свои силы в НХЛ, пожелаем удачи

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв поддержал партнёра по команде форварда Романа Канцерова в его желании попробовать свои силы в НХЛ.

– Не будет грустно, если на фоне такой успешной игры звено в следующем сезоне разобьют? Канцеров на связи с «Чикаго», и не секрет, что он хочет попробовать свои силы за океаном.

– У каждого хоккеиста есть мечта, у каждого хорошего хоккеиста возникает мысль попробовать свои силы в НХЛ. И если Ромка захочет, ему никто препятствовать не будет, мы только пожелаем ему удачи и будем следить за его игрой.

– Вы как более опытных хоккеист даёте советы более молодым Роману и Дмитрию?

– Я вообще не люблю советы давать. Тут, знаете, каждый сам в ответе за свою жизнь. Могу посоветовать какие-то игровые аспекты поправить, как где-то сыграть лучше. А глобальные советы по жизни давать не моё, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.