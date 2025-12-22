Скидки
Нападающий «Металлурга» Ткачёв высказался о паузе на Кубок Первого канала

Нападающий «Металлурга» Ткачёв высказался о паузе на Кубок Первого канала
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв рассказал о своём отношении к паузе в чемпионате КХЛ на Кубок Первого канала.

– Как вы провели время в паузу на игры сборных? Это можно назвать мини-отпуском?
– Тренерский штаб выделил нам пять выходных. Был всё это время с семьёй, отдыхали.

– Пять выходных – это награда за хорошую игру? Есть команды, которые ограничились двумя-тремя днями отдыха.
– Наверное, я слышал от ребят, у кого-то всего пару выходных было. Нам Андрей Владимирович заранее сказал, что будет длительный отдых, ещё месяц назад обговаривали этот момент.

– При этом до паузы на Кубок Первого канала и ваша личная игровая форма, и форма всей команды поражала в хорошем смысле. Думали над тем, как не расплескать силы во время выходных и сохранить запал?
– В этом плане, как мне кажется, всё прежде всего от головы идёт. В любом случае отдых был необходим, в первую очередь психологическая разгрузка была нам нужна. И это пошло всей команде только на пользу, как мне кажется, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Ткачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
Эксклюзив
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
