Нападающий «Металлурга» Ткачёв высказался о паузе на Кубок Первого канала

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв рассказал о своём отношении к паузе в чемпионате КХЛ на Кубок Первого канала.

– Как вы провели время в паузу на игры сборных? Это можно назвать мини-отпуском?

– Тренерский штаб выделил нам пять выходных. Был всё это время с семьёй, отдыхали.

– Пять выходных – это награда за хорошую игру? Есть команды, которые ограничились двумя-тремя днями отдыха.

– Наверное, я слышал от ребят, у кого-то всего пару выходных было. Нам Андрей Владимирович заранее сказал, что будет длительный отдых, ещё месяц назад обговаривали этот момент.

– При этом до паузы на Кубок Первого канала и ваша личная игровая форма, и форма всей команды поражала в хорошем смысле. Думали над тем, как не расплескать силы во время выходных и сохранить запал?

– В этом плане, как мне кажется, всё прежде всего от головы идёт. В любом случае отдых был необходим, в первую очередь психологическая разгрузка была нам нужна. И это пошло всей команде только на пользу, как мне кажется, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.