Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ткачёв: поигрываем с друзьями из Омска в Dota, позволяет отвлечься от хоккея

Ткачёв: поигрываем с друзьями из Омска в Dota, позволяет отвлечься от хоккея
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв рассказал, что в сводобное время увлекается видеоиграми.

– Чем вы обычно занимаетесь в свободное время?
– У нас плотный график тренировок, после тренировки приезжаешь, немного отдохнёшь, повозишься с сыном немного. Вечером с ребятами можно в онлайн-игры немного поиграть. Но времени свободного немного.

– Во что играете?
– Со своими старыми друзьями с Омска, с кем выросли вместе, даже не обязательно хоккеистами, например, с друзьями со двора поигрываем в Dota, часок-другой, а дальше уже и спать надо. Меня это расслабляет, позволяет отвлечься от хоккея, голову разгрузить помогает. Пара часов – самое то.

– Есть любимые фильмы, книги, музыка?
– Опять же, не так много времени, но недавно попался новый документальный сериал про Шакила О’Нила. Недавно читал книгу про Хабиба, его автобиографию, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Ткачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
Эксклюзив
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android