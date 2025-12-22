Ткачёв: поигрываем с друзьями из Омска в Dota, позволяет отвлечься от хоккея

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв рассказал, что в сводобное время увлекается видеоиграми.

– Чем вы обычно занимаетесь в свободное время?

– У нас плотный график тренировок, после тренировки приезжаешь, немного отдохнёшь, повозишься с сыном немного. Вечером с ребятами можно в онлайн-игры немного поиграть. Но времени свободного немного.

– Во что играете?

– Со своими старыми друзьями с Омска, с кем выросли вместе, даже не обязательно хоккеистами, например, с друзьями со двора поигрываем в Dota, часок-другой, а дальше уже и спать надо. Меня это расслабляет, позволяет отвлечься от хоккея, голову разгрузить помогает. Пара часов – самое то.

– Есть любимые фильмы, книги, музыка?

– Опять же, не так много времени, но недавно попался новый документальный сериал про Шакила О’Нила. Недавно читал книгу про Хабиба, его автобиографию, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.