«Он великий игрок, легенда». Форвард «Кэпиталз» Тринеев рассказал об общении с Овечкиным

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Богдан Тринеев поделился мнением о тренировках российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина.

– Откроете секрет: что делает Александр Овечкин на тренировках, что в сорок лет играет на таком уровне?

– Секреты раскрывать не буду. Это же лучший снайпер в истории НХЛ.

– Но если тренировка по желанию, он больше отдыхает, учитывая возраст, или всё равно работает?

– Если Александр Михайлович не катается, он идёт готовиться в зал. Нет такого, что он просто сидит и отдыхает. Всегда надо готовиться. Думаю, с возрастом тяжелее становится и нужно больше заниматься.

– Вы его и в жизни называете по имени-отчеству?

– Конечно. Он великий игрок, легенда. Плюс человек намного старше меня. Думаю, так правильнее и уважительнее. Мне так удобнее, и я так комфортнее себя чувствую, – цитирует Тринеева «Советский спорт».