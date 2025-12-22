«Помог мне вырасти как игроку и как человеку». Овечкин — о влиянии Фёдорова на его карьеру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о влиянии Сергея Фёдорова на его карьеру. Хоккеисты выступали вместе за «Вашингтон» в сезоне-2008/2009.

— Когда ты ещё ребёнок и слышишь про «Детройт», про Фёдорова, Ларионова, Козлова, Фетисова, Константинова, тебе хочется стать хоккеистом. И, конечно, тогда у нас не было большого количества видео, как они играли, но были газеты… Практически каждый день я слышал про «Русскую пятёрку», и мне повезло, что я смог познакомиться и поиграть с Фёдоровым. Он был потрясающим партнёром по команде и одним из лучших игроков, с кем мне доводилось играть.

— Ты упомянул, что в России у тебя не было возможности много смотреть «Русскую пятёрку», но мы нашли фотографию, где ты в футболке Фёдорова. Как часто у тебя получалось смотреть хайлайты или видеть его игру?

— Иногда нам попадались видеокассеты, и мы смотрели нарезки моментов, но все знали, кто такой Фёдоров, Могильный, Буре, и, конечно, «Русская пятёрка». Как я уже сказал, тогда нам было сложно смотреть матчи или хайлайты, но если удавалось, то мы уже понимали, кто на льду. Это суперзвёзды, невероятные игроки.

— Когда вы впервые встретились с Сергеем?

— Когда его обменяли в «Вашингтон». Потому что когда ты ещё молод и играешь против него, то нервничаешь и переживаешь, сказать ему что-нибудь или нет. А когда его обменяли в «Вашингтон», у нас сложились отличные отношения. Он помог мне вырасти как игроку и как человеку. И, конечно, он был лидером — и на льду, и за его пределами, — цитирует Овечкина FanDuel Sports Network Detroit.

«Детройт Ред Уингз» официально выведет из обращения №91 Сергея Фёдорова на специальной церемонии перед матчем 12 января 2026 года с «Каролиной Харрикейнз» на стадионе «Литтл Сизарс Арена».