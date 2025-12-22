Евгений Малкин поздравил Сидни Кросби со званием лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвингз» Евгений Малкин поздравил капитана команды Сидни Кросби со званием лучшего бомбардира в истории клуба. Канадский форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б) и побил предыдущий клубный рекорд, принадлежавший Марио Лемье.

«Сид, один единственный в истории «Питтсбурга». Наверное, я тоже имею к этому отношение, потому что помог тебе набрать много очков. Поздравляю, надеюсь, это не последний твой рекорд и ты побьёшь ещё несколько. Дружище, ты лучший!» — сказал Малкин в раздевалке и передал Кросби шлем лучшего игрока матча и рекордные шайбы.

У Кросби 1724 (645+1079) очка в 1387 играх в регулярках за карьеру, 1723 (690+1033) очка в 915 играх у Лемье.