«Проявит себя во второй части сезона». Фетисов высказался о безголевой серии Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о безголевой серии капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который не забивает в восьми играх подряд.

«Такие непростые ситуации бывают у всех хоккеистов. Я думаю, что Саша сможет справиться с ней и проявит себя во второй части сезона. И его возраст на ней не сказывается. Ведь в прошлом сезоне он был всего на год моложе, а сколько шайб забил», – цитирует Фетисова «РИА Новости».

В текущем сезоне на счету 40-летнего нападающего 31 (14+17) очко в 36 матчах. Также Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по играм без голов и передач, который на данный момент составляет четыре матча.

