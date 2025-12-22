Скидки
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг — о сборной «Россия 25»: этим составом мы бы взяли золото на чемпионате мира

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что нынешний состав команды мог бы побороться за золотые медали на чемпионате мира. Ранее российская сборная под руководством специалиста стала обладателем Кубка Первого канала, обыграв сборные Беларуси и Казахстана.

«В первую очередь, у нас собрались очень сильные талантливые игроки. Я горжусь тем, что могу работать с этими ребятами. Они очень одарённые. С ними интересно созидать на льду, много забивать и не пропускать. Это очень сильная сборная. Уверен, что этим составом мы могли бы спокойно поехать на чемпионат мира и дойти до очень высоких мест. С этой командой можно брать золото! Я горжусь, что могу работать с такими ребятами. Продолжаем работать дальше во благо российского хоккея!» — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

