Нападающий «Шанхайских Драконов» Саттер поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком», а также заявил, что на игре будет присутствовать его отец, бывший главный тренер клубов НХЛ Дэррил Саттер. Встреча между командами состоится сегодня, 22 декабря, и начнётся в 19:30 мск.

– В играх после паузы у нас было много хороших вещей. Но нас буквально «убивало» количество удалений. Надо постараться этого избежать сегодня, ведь «Спартак» очень хорош в большинстве. Если мы это сделаем, у нас будет больше шансов на успех, чем в предыдущих матчах.

– Добавляет ли мотивации команде то, как прошла последняя игра между «Спартаком» и «драконами»?

– Команда должна быть мотивирована на любую игру, но, конечно, в случае со «Спартаком» мы помним нашу последнюю встречу. Плюс к этому мы давно не выигрывали.

– Приоткроем секрет, к тебе на праздники в Санкт-Петербург наведалась семья. Ты рад этому?

– Моя семья впервые приехала в Россию. Это замечательно. Я не ожидал гостей в этом году, но то, что они приехали, добавляет мне сил. Приятно проводить праздники в кругу своей семьи, постараюсь показать свою лучшую игру сегодня.

– Сегодня на трибунах за твоей игрой пристально будет следить твой отец, легенда НХЛ Дэррил Саттер. Это как-то повлияет на твою игру?

– Возможно, но, как я уже говорил, мотивации у нас хватает на все игры. И вся команда сегодня постарается сделать всё, чтобы победить, — приводит слова Саттера пресс-служба «Шанхайских Драконов».