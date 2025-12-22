Скидки
Каменский: Овечкин не может постоянно забивать, он же не робот

Комментарии

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не может забивать постоянно, а спады у него и команды объяснимы длинным сезоном.

«Он же не может постоянно забивать. Во-первых, команду немного настиг спад, это тоже играет свою роль. Во-вторых, Овечкин же не робот, сезон длинный, много игр. Я уверен, что ничего страшного нет. Александр уже забил всё, что можно, он первый по голам, и всё будет хорошо. А к плей-офф «Вашингтон» подойдёт в форме, главное — из этого спада побыстрее выйти», — приводит слова Каменского ТАСС.

Напомним, 40-летний форвард не забивает на протяжении восьми игр.

