Джонсон попал в заявку «Металлурга» на матч с «Нефтехимиком». Форвард не играл два месяца
Поделиться
Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон вернулся в состав команды и попал в заявку на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Напомним, американский форвард перенёс операцию в октябре, а впоследствии не мог вернуться в расположение клуба из-за кражи паспорта.
Встреча между командами состоится сегодня, 22 декабря, и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Попугаев, Николишин) – 02:03 (5x5)
Отметим, что в заявке на игру отсутствует нападающий Евгений Кузнецов. Полный состав выглядит следующим образом:
Фото: ХК «Металлург»
На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками после 36 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 декабря 2025
-
17:06
-
16:48
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
14:05
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:37
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:20