Джонсон попал в заявку «Металлурга» на матч с «Нефтехимиком». Форвард не играл два месяца

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон вернулся в состав команды и попал в заявку на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Напомним, американский форвард перенёс операцию в октябре, а впоследствии не мог вернуться в расположение клуба из-за кражи паспорта.

Встреча между командами состоится сегодня, 22 декабря, и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что в заявке на игру отсутствует нападающий Евгений Кузнецов. Полный состав выглядит следующим образом:

Фото: ХК «Металлург»

На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками после 36 матчей.