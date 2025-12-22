Крикунов — о сборной «Россия 25»: эта команда могла бы выиграть чемпионат мира

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что команда «Россия 25» могла бы выиграть чемпионат мира. Ранее такое мнение высказал главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

«Эта сборная России могла бы выиграть чемпионат мира. В составе молодые и талантливые ребята. Вполне могли бы победить. Я соглашусь тут с Романом Борисовичем. Без энхаловцев было бы тяжело, но всё бы зависело от состава соперников. Если другие команды тоже без игроков НХЛ, то сборная России будет сильнее. А если бы они могли играть, то почему бы нашим их не взять?» – приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Ранее российская сборная под руководством Ротенберга стала обладателем Кубка Первого канала, одолев сборные Беларуси и Казахстана.