Форвард «Рейнджерс» Джей Ти Миллер пропустит несколько недель из-за травмы плеча

Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер выбыл на несколько недель из-за травмы плеча. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

32-летний форвард получил повреждение в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б), Миллер столкнулся с защитником Ником Силером в третьем периоде.

В нынешнем сезоне американский нападающий провёл 35 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-11».

На данный момент «Рейнджерс» занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 40 очков после 38 встреч.

