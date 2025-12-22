Скидки
«Колорадо» стал главным претендентом на Кубок Стэнли — 2026 по версии The Athletic

Североамериканский портал The Athletic представил список претендентов на Кубок Стэнли в нынешнем сезоне. Прогноз основан на 50 000 симуляциях оставшейся части сезона. Учитывались сила каждой команды, текущее состояние здоровья игроков и сложность расписания. Возглавляет данный рейтинг «Колорадо Эвеланш».

Полностью список выглядит следующим образом (команды с одинаковым процентом расставлены по местам с учётом дополнительных показателей):

1. «Колорадо» – победа в Кубке в 26% симуляций;
2. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 25%;
3. «Вегас Голден Найтс» – 10%;
4. «Каролина Харрикейнз» – 6%;
5. «Вашингтон Кэпиталз» – 6%;
6. «Даллас Старз» – 4%;
7. «Эдмонтон Ойлерз» – 3%;
8. «Лос-Анджелес Кингз» – 3%;
9. «Миннесота Уайлд» – 3%;
10. «Оттава Сенаторз» – 3%;
11. «Флорида Пантерз» – 2%;
12. «Виннипег Джетс» – 2%;
13. «Нью-Йорк Рейнджерс» – 2%.

Остальные клубы побеждали в 1% симуляций или менее.

