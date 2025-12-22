«Колорадо» стал главным претендентом на Кубок Стэнли — 2026 по версии The Athletic

Североамериканский портал The Athletic представил список претендентов на Кубок Стэнли в нынешнем сезоне. Прогноз основан на 50 000 симуляциях оставшейся части сезона. Учитывались сила каждой команды, текущее состояние здоровья игроков и сложность расписания. Возглавляет данный рейтинг «Колорадо Эвеланш».

Полностью список выглядит следующим образом (команды с одинаковым процентом расставлены по местам с учётом дополнительных показателей):

1. «Колорадо» – победа в Кубке в 26% симуляций;

2. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 25%;

3. «Вегас Голден Найтс» – 10%;

4. «Каролина Харрикейнз» – 6%;

5. «Вашингтон Кэпиталз» – 6%;

6. «Даллас Старз» – 4%;

7. «Эдмонтон Ойлерз» – 3%;

8. «Лос-Анджелес Кингз» – 3%;

9. «Миннесота Уайлд» – 3%;

10. «Оттава Сенаторз» – 3%;

11. «Флорида Пантерз» – 2%;

12. «Виннипег Джетс» – 2%;

13. «Нью-Йорк Рейнджерс» – 2%.

Остальные клубы побеждали в 1% симуляций или менее.