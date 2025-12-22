Скидки
Форвард Калинин подписал полноценный контракт с ЦСКА до конца сезона
Комментарии

Нападающий Сергей Калинин подписал полноценный контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

5 декабря 34-летний хоккеист подписал пробный контракт с ЦСКА и сыграл за команду три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Калинин уже выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год и завоевал вместе с командой Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019. В КХЛ он также играл за «Авангард», СКА, «Трактор» и «Витязь». Всего на счету нападающего 230 (97+133) очков в 711 играх в Континентальной хоккейной лиге.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 41 очком после 38 встреч.

Комментарии
