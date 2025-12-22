Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было закономерно». Главный тренер «Питтсбурга» Мьюз — о рекорде Кросби

«Это было закономерно». Главный тренер «Питтсбурга» Мьюз — о рекорде Кросби
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз прокомментировал клубный рекорд капитана команды Сидни Кросби по очкам. Нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Марио Лемье.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Демидов) – 07:31     1:1 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 07:58     2:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 12:40 (pp)     2:2 Демидов (Слафковски, Капанен) – 23:54     3:2 Аччари (Летанг, Шилов) – 31:51     3:3 Добсон (Бле, Мэтисон) – 44:04     4:3 Ракелль – 65:00    

«Мы стали свидетелями исторического события. Это было закономерно, однако для всех, кто был здесь сегодня, и для тех, кто принимал в этом участие, это было невероятно. Сид — очень скромный человек, но вы понимаете, насколько особенным должен быть этот момент. Он гордится этой организацией и её историей. Вы видите его подход, его целеустремлённость. Это передалось, вероятно, каждому другому игроку, с которым он когда-либо играл, а их было немало. Он заслужил этот рекорд», — приводит слова Мьюза сайт НХЛ.

Материалы по теме
Кросби побил великий рекорд «Питтсбурга»! А кто является лучшими бомбардирами клубов НХЛ?
Кросби побил великий рекорд «Питтсбурга»! А кто является лучшими бомбардирами клубов НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android