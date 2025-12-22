«Это было закономерно». Главный тренер «Питтсбурга» Мьюз — о рекорде Кросби

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз прокомментировал клубный рекорд капитана команды Сидни Кросби по очкам. Нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Марио Лемье.

«Мы стали свидетелями исторического события. Это было закономерно, однако для всех, кто был здесь сегодня, и для тех, кто принимал в этом участие, это было невероятно. Сид — очень скромный человек, но вы понимаете, насколько особенным должен быть этот момент. Он гордится этой организацией и её историей. Вы видите его подход, его целеустремлённость. Это передалось, вероятно, каждому другому игроку, с которым он когда-либо играл, а их было немало. Он заслужил этот рекорд», — приводит слова Мьюза сайт НХЛ.