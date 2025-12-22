Скидки
Быков: СКА наконец-то почувствовал вкус к победе. Ларионов выведет команду в плей-офф

Быков: СКА наконец-то почувствовал вкус к победе. Ларионов выведет команду в плей-офф
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о результатах СКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги и заявил, что команда выйдет в плей-офф и будет бороться за Кубок Гагарина.

«СКА наконец-то почувствовал вкус к победе. Лига от этого стала только интереснее. Ларионов понял сильные места своей команды и научился их использовать. Он выведет команду в плей-офф и будет бороться за Кубок Гагарина. У СКА будут такие же шансы на победу, как и у других участников», — приводит слова Быкова Metaratings.

На данный момент СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 36 матчей.

В СКА приструнили Ларионова, в «Локомотиве» спорят с Хартли. Чем удивляют клубы КХЛ? Запад
