Главная Хоккей Новости

Металлург — Нефтехимик, результат матча 22 декабря 2025 года, счет 4:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» в серии буллитов
Сегодня, 22 декабря, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Попугаев, Николишин) – 02:03 (5x5)     1:1 Коробкин (Хабаров, Коротков) – 24:39 (4x5)     2:1 Коротков (Джонсон, Коробкин) – 34:54 (5x5)     2:2 Профака (Николишин, Попугаев) – 42:00 (5x5)     3:2 Канцеров (Пресс) – 48:36 (5x4)     3:3 Хайруллин (Федотов, Барулин) – 52:36 (5x5)     4:3 Исхаков – 65:00    

На третьей минуте нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнёв забил первый гол. На 25-й минуте форвард «Металлурга» Егор Коробкин сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Никита Коротков вывел магнитогорцев вперёд. На 43-й минуте защитник нижнекамцев Лука Профака восстановил равенство в счёте.

На 49-й минуте форвард Роман Канцеров вновь вывел хозяев вперёд. На 53-й минуте защитник гостей Тимур Хайруллин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Металлурга».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче команда Андрея Разина сыграет с «Авангардом» 26 декабря, а двумя днями ранее с омским клубом встретится «Нефтехимик».

