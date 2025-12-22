«Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» в серии буллитов

Сегодня, 22 декабря, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

На третьей минуте нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнёв забил первый гол. На 25-й минуте форвард «Металлурга» Егор Коробкин сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Никита Коротков вывел магнитогорцев вперёд. На 43-й минуте защитник нижнекамцев Лука Профака восстановил равенство в счёте.

На 49-й минуте форвард Роман Канцеров вновь вывел хозяев вперёд. На 53-й минуте защитник гостей Тимур Хайруллин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Металлурга».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче команда Андрея Разина сыграет с «Авангардом» 26 декабря, а двумя днями ранее с омским клубом встретится «Нефтехимик».