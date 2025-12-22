Форвард «Молота» Максим Кицын установил новый снайперский рекорд ВХЛ
Нападающий «Молота» Максим Кицын отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги с «Зауральем» (4:3) и установил новый снайперский рекорд ВХЛ. 33‑летний форвард стал первым хоккеистом в истории лиги, который забросил 215 шайб.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
4 : 3
Зауралье
Курган
Топ-3 лучших снайперов в истории ВХЛ выглядит следующим образом:
1. Максим Кицын (215 шайб).
2. Даниил Ердаков (214).
3. Олег Ломако (212).
В нынешнем сезоне Кицын провёл 34 матча, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Всего на счету Максима 525 игр в ВХЛ и 413 (212+201) очков.
«Молот» на данный момент занимает 13-е место в сводной таблице ВХЛ с 42 очками после 37 встреч.
