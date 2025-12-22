Форвард «Молота» Максим Кицын установил новый снайперский рекорд ВХЛ

Нападающий «Молота» Максим Кицын отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги с «Зауральем» (4:3) и установил новый снайперский рекорд ВХЛ. 33‑летний форвард стал первым хоккеистом в истории лиги, который забросил 215 шайб.

Топ-3 лучших снайперов в истории ВХЛ выглядит следующим образом:

1. Максим Кицын (215 шайб).

2. Даниил Ердаков (214).

3. Олег Ломако (212).

В нынешнем сезоне Кицын провёл 34 матча, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Всего на счету Максима 525 игр в ВХЛ и 413 (212+201) очков.

«Молот» на данный момент занимает 13-е место в сводной таблице ВХЛ с 42 очками после 37 встреч.