Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин получил повреждение

Российский голкипер «Нью‑Йорк Айлендерс» Илья Сорокин получил повреждение, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Характер травмы и сроки восстановления не уточняются.

«У Ильи Сорокина небольшая проблема со здоровьем, и команда использует праздничный перерыв для отдыха. Ожидается, что он вернётся после праздников», — говорится в тексте пресс‑релиза.

В нынешнем сезоне голкипер провёл 24 матча, в которых одержал 12 побед при коэффициенте надёжности 2,55 и 91% отражённых бросков.

На данный момент «Айлендерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками после 36 игр.