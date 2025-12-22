Скидки
Хоккей

Белорусский вратарь «Филадельфии» Колосов отправлен в АХЛ

Белорусский голкипер «Филадельфии Флайерз» Алексей Колосов отправлен в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Основной вратарь «Флайерз» Даниэль Владарж вернулся после повреждения, которое он получил перед матчем с «Нью-Йорк Рейнджерс». В связи с этим Колосов был экстренно вызван в основной состав и провёл игру на скамейке.

В текущем сезоне белорус сыграл две встречи за «Филадельфию», не одержав побед, при коэффициенте надёжности 1,62 и 92,9% отражённых бросков.

На данный момент «Флайерз» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 41 очко после 34 игр.

«Филадельфия» выставила российского защитника Замулу на драфт отказов
