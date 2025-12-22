Разин критически высказался об игре «Металлурга» в победной раздевалке
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Нефтехимиком» (4:3 Б) в раздевалке раскритиковал игру своей команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Попугаев, Николишин) – 02:03 (5x5) 1:1 Коробкин (Хабаров, Коротков) – 24:39 (4x5) 2:1 Коротков (Джонсон, Коробкин) – 34:54 (5x5) 2:2 Профака (Николишин, Попугаев) – 42:00 (5x5) 3:2 Канцеров (Пресс) – 48:36 (5x4) 3:3 Хайруллин (Федотов, Барулин) – 52:36 (5x5) 4:3 Исхаков – 65:00
«Ребят, я понимаю что у нас 68 игр и нельзя настроиться на все игры, но получайте удовольствие от хоккея. Нельзя так выходить и говно возить, как мы возили практически всю игру. Вы ошибаетесь, и мы ошибаемся своими решениями, вы на своём месте, мы — на своём, поэтому давайте понимать друг друга. Мы стараемся к вам с понимаем относиться, и вы все решения, пожалуйста, принимайте, какие они есть, какими бы они ни были», — сказал Разин в победной раздевалке.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
