Разин критически высказался об игре «Металлурга» в победной раздевалке

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Нефтехимиком» (4:3 Б) в раздевалке раскритиковал игру своей команды.

«Ребят, я понимаю что у нас 68 игр и нельзя настроиться на все игры, но получайте удовольствие от хоккея. Нельзя так выходить и говно возить, как мы возили практически всю игру. Вы ошибаетесь, и мы ошибаемся своими решениями, вы на своём месте, мы — на своём, поэтому давайте понимать друг друга. Мы стараемся к вам с понимаем относиться, и вы все решения, пожалуйста, принимайте, какие они есть, какими бы они ни были», — сказал Разин в победной раздевалке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.