Голкипер «Адмирала» Адам Гуска помещён в список травмированных

Голкипер «Адмирала» Адам Гуска внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Вратарь получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Шестаков, Сошников) – 12:41 (5x5) 1:1 Мэйсек (Да Коста, Буше) – 15:12 (5x3) 1:2 Шэн (Коледов) – 17:04 (5x5) 2:2 Да Коста (Шаров, Блэкер) – 25:34 (5x5) 3:2 Буше (Юдин, Да Коста) – 31:47 (5x4)
В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист провёл 30 игр, в 10 из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,56 и 90,7% отражённых бросков.
«Адмирал» на данный момент располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 35 встречах. В следующей игре клуб из Владивостока встретится с ярославским «Локомотивом» завтра, 23 декабря, в 19:00 мск.
