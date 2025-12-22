Голкипер «Адмирала» Адам Гуска помещён в список травмированных

Голкипер «Адмирала» Адам Гуска внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Вратарь получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:3).

В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист провёл 30 игр, в 10 из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,56 и 90,7% отражённых бросков.

«Адмирал» на данный момент располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 35 встречах. В следующей игре клуб из Владивостока встретится с ярославским «Локомотивом» завтра, 23 декабря, в 19:00 мск.