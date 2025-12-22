Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гришин высказался о поражении «Нефтехимика» от «Металлурга»

Гришин высказался о поражении «Нефтехимика» от «Металлурга»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Металлурга» в серии буллитов со счётом 3:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Попугаев, Николишин) – 02:03 (5x5)     1:1 Коробкин (Хабаров, Коротков) – 24:39 (4x5)     2:1 Коротков (Джонсон, Коробкин) – 34:54 (5x5)     2:2 Профака (Николишин, Попугаев) – 42:00 (5x5)     3:2 Канцеров (Пресс) – 48:36 (5x4)     3:3 Хайруллин (Федотов, Барулин) – 52:36 (5x5)     4:3 Исхаков – 65:00    

— Это уже четвёртая игра в сезоне между нашими командами. Изучили друг друга досконально. Мы готовились специально к этой игре, в общем-то, вышли нормально, всё делали хорошо. Второй период где-то, в каких-то моментах потеряли концентрацию… Пропустили глупый гол в большинстве, абсолютно глупый, когда один игрок обыграл наших четверых и забил. Немного это нам на какой-то момент подломило психологию, и пришлось во втором перерыве чуть-чуть даже повысить голос в раздевалке. Вышли на третий период с настроем биться, отыграться, и, в общем-то, отыграться у нас получилось… И выстояли практически полпериода в меньшинстве, хоть и пропустили там, да, в третьем меньшинстве, но очко заработали. Ну, по буллитам мастерство оказалось повыше у соперника.

— Понятно, что календарю вашему сейчас не позавидуешь: после трёх поражений кряду насколько тяжело было поднимать ребят на бой?
— Ещё 10 дней назад мы мало забивали — это сказывалось, конечно. В общем-то, создавали моменты и в предыдущих играх, но не удавалось забить. В этом матче тоже, в общем-то, достаточно было моментов, и слава богу, что три забили. В общем, три — более-менее нормальный результат. Ну естественно, когда не забиваешь, а момент создаётся, это давит на всех, и на тренерский штаб, и на игроков. Ну, в общем, стараемся всё равно психологически ребят как-то разгрузить в этом плане, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

Материалы по теме
Видео
«Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android