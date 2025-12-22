Гришин высказался о поражении «Нефтехимика» от «Металлурга»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Металлурга» в серии буллитов со счётом 3:4.

— Это уже четвёртая игра в сезоне между нашими командами. Изучили друг друга досконально. Мы готовились специально к этой игре, в общем-то, вышли нормально, всё делали хорошо. Второй период где-то, в каких-то моментах потеряли концентрацию… Пропустили глупый гол в большинстве, абсолютно глупый, когда один игрок обыграл наших четверых и забил. Немного это нам на какой-то момент подломило психологию, и пришлось во втором перерыве чуть-чуть даже повысить голос в раздевалке. Вышли на третий период с настроем биться, отыграться, и, в общем-то, отыграться у нас получилось… И выстояли практически полпериода в меньшинстве, хоть и пропустили там, да, в третьем меньшинстве, но очко заработали. Ну, по буллитам мастерство оказалось повыше у соперника.

— Понятно, что календарю вашему сейчас не позавидуешь: после трёх поражений кряду насколько тяжело было поднимать ребят на бой?

— Ещё 10 дней назад мы мало забивали — это сказывалось, конечно. В общем-то, создавали моменты и в предыдущих играх, но не удавалось забить. В этом матче тоже, в общем-то, достаточно было моментов, и слава богу, что три забили. В общем, три — более-менее нормальный результат. Ну естественно, когда не забиваешь, а момент создаётся, это давит на всех, и на тренерский штаб, и на игроков. Ну, в общем, стараемся всё равно психологически ребят как-то разгрузить в этом плане, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».