«Спартак» обыграл «Шанхайских Драконов», у китайского клуба четвёртое поражение кряду

Сегодня, 22 декабря, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 3:1.

На 12-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Никита Попугаев забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Спартака» Адам Ружичка сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Иван Рябов вывел красно-белых вперёд. На 35-й минуте защитник Джоуи Кин забросил третью шайбу в ворота китайского клуба, установив окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, команда Жерара Галлана потерпела четвёртое поражение подряд.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 36 матчей, в которых набрали 36 очков, и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 44 очками после 38 встреч располагается на шестой строчке Запада.