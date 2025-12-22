Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы — Спартак, результат матча 22 декабря 2025 года, счет 1:3, КХЛ 2025/2026

«Спартак» обыграл «Шанхайских Драконов», у китайского клуба четвёртое поражение кряду
Комментарии

Сегодня, 22 декабря, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
1:0 Попугаев (Рендулич, Джозефс) – 11:23 (5x5)     1:1 Ружичка (Ярош, Воробьёв) – 27:18 (5x5)     1:2 Рябов (Мансуров) – 29:57 (5x5)     1:3 Кин (Тодд, Ружичка) – 34:12 (5x4)    

На 12-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Никита Попугаев забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Спартака» Адам Ружичка сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Иван Рябов вывел красно-белых вперёд. На 35-й минуте защитник Джоуи Кин забросил третью шайбу в ворота китайского клуба, установив окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, команда Жерара Галлана потерпела четвёртое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 36 матчей, в которых набрали 36 очков, и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 44 очками после 38 встреч располагается на шестой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
У «Спартака» появился новый тренер. Чем отец звезды НХЛ поможет клубу?
У «Спартака» появился новый тренер. Чем отец звезды НХЛ поможет клубу?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android