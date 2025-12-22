«Такой ужасной игры давно не было». Разин — после победы «Металлурга» над «Нефтехимиком»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:3 Б) и выразил недовольство качеством игры.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Попугаев, Николишин) – 02:03 (5x5) 1:1 Коробкин (Хабаров, Коротков) – 24:39 (4x5) 2:1 Коротков (Джонсон, Коробкин) – 34:54 (5x5) 2:2 Профака (Николишин, Попугаев) – 42:00 (5x5) 3:2 Канцеров (Пресс) – 48:36 (5x4) 3:3 Хайруллин (Федотов, Барулин) – 52:36 (5x5) 4:3 Исхаков – 65:00
«Такой ужасной игры давно не было. Болельщики, наверное, уснули, смотря, как мы играли. Сложно это комментировать. Два светлых пятна — гол Коробкина и буллиты. В остальном эту игру хочется поскорее забыть. Почему Петунин остался вне заявки? В последней игре у него было много потерь, ошибок. Сейчас у нас пять полноценных троек плюс Евгений Кузнецов. У нас выбор из нападающих большой. Хочется дать всем поиграть, не расплескаться в чемпионате, чтобы эмоции оставались», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.
