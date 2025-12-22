«Такой ужасной игры давно не было». Разин — после победы «Металлурга» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:3 Б) и выразил недовольство качеством игры.

«Такой ужасной игры давно не было. Болельщики, наверное, уснули, смотря, как мы играли. Сложно это комментировать. Два светлых пятна — гол Коробкина и буллиты. В остальном эту игру хочется поскорее забыть. Почему Петунин остался вне заявки? В последней игре у него было много потерь, ошибок. Сейчас у нас пять полноценных троек плюс Евгений Кузнецов. У нас выбор из нападающих большой. Хочется дать всем поиграть, не расплескаться в чемпионате, чтобы эмоции оставались», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.