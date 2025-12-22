Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Нефтехимика» Николишин: «Металлург» — хорошая команда, которая здорово катается

Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин высказался о поражении от «Металлурга» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Попугаев, Николишин) – 02:03 (5x5)     1:1 Коробкин (Хабаров, Коротков) – 24:39 (4x5)     2:1 Коротков (Джонсон, Коробкин) – 34:54 (5x5)     2:2 Профака (Николишин, Попугаев) – 42:00 (5x5)     3:2 Канцеров (Пресс) – 48:36 (5x4)     3:3 Хайруллин (Федотов, Барулин) – 52:36 (5x5)     4:3 Исхаков – 65:00    

— Хорошая игра, обоюдоострая. «Металлург» — хорошая команда, играющая и хорошо катающаяся. Играть против такого соперника — одно удовольствие!

— Сегодня уже в начале матча вы создали четыре острых момента, но забили только один гол. Чем объяснить низкую реализацию?
— Хладнокровие, мастерство… Надо работать над этой темой, чтобы реализовывать эти моменты, и тогда, я думаю, будем чаще побеждать.

— Какой отрезок встречи стал переломным?
— Такого прям переломного момента нет, а скорее игра, как качели: то они владели преимуществом, то мы. Поэтому так трудно назвать переломный момент. Но здорово, что в конце выстояли в меньшинстве и в овертайме «3 на 4» — это дорогого стоит.

— Третий период практически команда играла в меньшинстве. Это был результат давления соперника или невнимательности?
— Я думаю, это совокупность факторов. «Магнитка», повторюсь, очень хорошая команда, которая здорово катается. Я думаю, что они добавили, а мы где-то не успевали за ними, — приводит слова Николишина пресс-служба «Нефтехимика».

Комментарии
Новости. Хоккей
