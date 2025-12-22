Форвард «Нефтехимика» Николишин: «Металлург» — хорошая команда, которая здорово катается

Нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин высказался о поражении от «Металлурга» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Хорошая игра, обоюдоострая. «Металлург» — хорошая команда, играющая и хорошо катающаяся. Играть против такого соперника — одно удовольствие!

— Сегодня уже в начале матча вы создали четыре острых момента, но забили только один гол. Чем объяснить низкую реализацию?

— Хладнокровие, мастерство… Надо работать над этой темой, чтобы реализовывать эти моменты, и тогда, я думаю, будем чаще побеждать.

— Какой отрезок встречи стал переломным?

— Такого прям переломного момента нет, а скорее игра, как качели: то они владели преимуществом, то мы. Поэтому так трудно назвать переломный момент. Но здорово, что в конце выстояли в меньшинстве и в овертайме «3 на 4» — это дорогого стоит.

— Третий период практически команда играла в меньшинстве. Это был результат давления соперника или невнимательности?

— Я думаю, это совокупность факторов. «Магнитка», повторюсь, очень хорошая команда, которая здорово катается. Я думаю, что они добавили, а мы где-то не успевали за ними, — приводит слова Николишина пресс-служба «Нефтехимика».