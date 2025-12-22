Разин: Женька Кузнецов не в разобранном состоянии, хочется ему помочь, это моя боль

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отреагировал на информацию, что «Северсталь» готова рассмотреть обмен форварда Кирилла Пилипенко, и отметил, что хочет помочь нападающему Евгению Кузнецову.

«У нас и так, как я уже говорил, пять троек нападения. Сейчас вышел Джонсон, вернулись ребята из лазарета, Женька Кузнецов – скажем так, уже не в разобранном, но и не в идеальном состоянии. Ему тоже хочется помочь. Это моя боль… (смеётся).

Хочется помочь и одному, и другому, кого-то подтянуть. Вроде Серёга Толчинский сейчас заиграл, нашёл себя. Но у нас, повторюсь, пять троек нападения и ещё один игрок. Куда нам Пилипенко? Чтобы брать хоккеиста, нужно понимать, как мы будем его использовать», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».