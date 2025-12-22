Галлан — о кризисе «Шанхая»: в целом неплохо играем, но каждый раз что-то идёт не так

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) и заявил, что разочарован игрой.

«Я разочарован игрой и результатом. Мы начали неплохо, повели в счёте, здорово играли первые минуты второго периода, но затем пропустили три гола подряд.

Мы неплохо играем в целом, но каждый раз что-то идёт не так. Со СКА сильно провели первые два периода, прошлый матч был так себе, но в этот раз у нас были моменты, мы могли повести 2:0. Надо находить способы забивать больше голов, забрасывать вторую шайбу», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.