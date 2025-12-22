Галлан — о кризисе «Шанхая»: в целом неплохо играем, но каждый раз что-то идёт не так
Поделиться
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) и заявил, что разочарован игрой.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
1:0 Попугаев (Рендулич, Джозефс) – 11:23 (5x5) 1:1 Ружичка (Ярош, Воробьёв) – 27:18 (5x5) 1:2 Рябов (Мансуров) – 29:57 (5x5) 1:3 Кин (Тодд, Ружичка) – 34:12 (5x4)
«Я разочарован игрой и результатом. Мы начали неплохо, повели в счёте, здорово играли первые минуты второго периода, но затем пропустили три гола подряд.
Мы неплохо играем в целом, но каждый раз что-то идёт не так. Со СКА сильно провели первые два периода, прошлый матч был так себе, но в этот раз у нас были моменты, мы могли повести 2:0. Надо находить способы забивать больше голов, забрасывать вторую шайбу», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 декабря 2025
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:10
-
21:52
-
21:43
-
21:22
-
21:04
-
20:46
-
20:38
-
20:14
-
19:56
-
19:32
-
18:54
-
18:32
-
18:08
-
17:42
-
17:24
-
17:06
-
16:48
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
14:05
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:25