Галлан — о 10-минутном штрафе Кленденинга: не знаю, что он сказал, но судье не понравилось

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о дисциплинарном штрафе защитника команды Адама Кленденинга в матче со «Спартаком» (1:3).

«Соперник здорово сыграл, у них хороший вратарь, нападение, но удаления – это наша проблема. У нас есть проблемы с дисциплиной, которые нужно исправлять к следующему матчу. Я не знаю, что сказал Кленденинг, это лучше спросить у Адама, однако судье это явно не понравилось.

Санкции за подобные штрафы? Давайте я оставлю это между мной и игроками», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На 47-й минуте встречи Кленденинг за споры с арбитром после удаления Кевина Лабанка получил дисциплинарный 10-минутный штраф.