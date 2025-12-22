Скидки
Галлан — о 10-минутном штрафе Кленденинга: не знаю, что он сказал, но судье не понравилось

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о дисциплинарном штрафе защитника команды Адама Кленденинга в матче со «Спартаком» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
1:0 Попугаев (Рендулич, Джозефс) – 11:23 (5x5)     1:1 Ружичка (Ярош, Воробьёв) – 27:18 (5x5)     1:2 Рябов (Мансуров) – 29:57 (5x5)     1:3 Кин (Тодд, Ружичка) – 34:12 (5x4)    

«Соперник здорово сыграл, у них хороший вратарь, нападение, но удаления – это наша проблема. У нас есть проблемы с дисциплиной, которые нужно исправлять к следующему матчу. Я не знаю, что сказал Кленденинг, это лучше спросить у Адама, однако судье это явно не понравилось.

Санкции за подобные штрафы? Давайте я оставлю это между мной и игроками», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На 47-й минуте встречи Кленденинг за споры с арбитром после удаления Кевина Лабанка получил дисциплинарный 10-минутный штраф.

