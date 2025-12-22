Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник «Металлурга» Хабаров: в матче с «Нефтехимиком» нам помогли «тёплые» слова тренера

Комментарии

Защитник «Металлурга» Макар Хабаров оценил победу над «Нефтехимиком» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Попугаев, Николишин) – 02:03 (5x5)     1:1 Коробкин (Хабаров, Коротков) – 24:39 (4x5)     2:1 Коротков (Джонсон, Коробкин) – 34:54 (5x5)     2:2 Профака (Николишин, Попугаев) – 42:00 (5x5)     3:2 Канцеров (Пресс) – 48:36 (5x4)     3:3 Хайруллин (Федотов, Барулин) – 52:36 (5x5)     4:3 Исхаков – 65:00    

— Сегодня мы допускали много контратак. Спасибо Набоку [Илье Набокову] за то, что нас выручал. Мы сами, в свою очередь, тоже не забивали моменты и допускали такие нелепые ошибки, но хорошо то, что выиграли. Нас — с победой.

— Контратаки «Нефтехимика» с места отбора были очень быстрыми. Тяжело ли было с ними бороться, если учитывать, что «Металлург» тоже быстрая команда?
— Я думаю, что мы где-то заигрывались, теряли игроков, увлекались атакой. И они пользовались этим, даже откидывались иногда не глядя, а у них уже там был игрок.

— «Металлург» в третий раз подряд проиграл «Нефтехимику» первый период. Почему так происходило?
— Хоккей — непредсказуемая игра. Может случиться так, что поведём в счёте мы или они. Нужно не допускать этого, быть собранными на своей игре и побеждать в каждом матче.

— Второй период «Металлург» выиграл со счётом 2:0. Что команда поменяла в своих действиях после первого периода?
— Я думаю, нам помогли «тёплые» слова тренера и сам настрой внутри команды.

— В третьем периоде «Металлургу» не удалось сыграть по счёту, соперник его дважды сравнивал. Что случилось при игре в обороне?
— Сложно ответить на этот вопрос, потому что всё это было быстро. И во втором голе была моя ошибка. Возник хороший перевод от борта в центр нашей обороны, мы не успели выстроиться обратно на пятак — соперник хорошо прострелил. Всё складывается от накопленных ошибок, — приводит слова Хабарова пресс-служба «Металлурга».

