Защитник «Металлурга» Хабаров: в матче с «Нефтехимиком» нам помогли «тёплые» слова тренера

Защитник «Металлурга» Макар Хабаров оценил победу над «Нефтехимиком» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Сегодня мы допускали много контратак. Спасибо Набоку [Илье Набокову] за то, что нас выручал. Мы сами, в свою очередь, тоже не забивали моменты и допускали такие нелепые ошибки, но хорошо то, что выиграли. Нас — с победой.

— Контратаки «Нефтехимика» с места отбора были очень быстрыми. Тяжело ли было с ними бороться, если учитывать, что «Металлург» тоже быстрая команда?

— Я думаю, что мы где-то заигрывались, теряли игроков, увлекались атакой. И они пользовались этим, даже откидывались иногда не глядя, а у них уже там был игрок.

— «Металлург» в третий раз подряд проиграл «Нефтехимику» первый период. Почему так происходило?

— Хоккей — непредсказуемая игра. Может случиться так, что поведём в счёте мы или они. Нужно не допускать этого, быть собранными на своей игре и побеждать в каждом матче.

— Второй период «Металлург» выиграл со счётом 2:0. Что команда поменяла в своих действиях после первого периода?

— Я думаю, нам помогли «тёплые» слова тренера и сам настрой внутри команды.

— В третьем периоде «Металлургу» не удалось сыграть по счёту, соперник его дважды сравнивал. Что случилось при игре в обороне?

— Сложно ответить на этот вопрос, потому что всё это было быстро. И во втором голе была моя ошибка. Возник хороший перевод от борта в центр нашей обороны, мы не успели выстроиться обратно на пятак — соперник хорошо прострелил. Всё складывается от накопленных ошибок, — приводит слова Хабарова пресс-служба «Металлурга».