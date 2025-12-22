Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Спартака» Жамнов высказался о победе над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Спартака» Жамнов высказался о победе над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
1:0 Попугаев (Рендулич, Джозефс) – 11:23 (5x5)     1:1 Ружичка (Ярош, Воробьёв) – 27:18 (5x5)     1:2 Рябов (Мансуров) – 29:57 (5x5)     1:3 Кин (Тодд, Ружичка) – 34:12 (5x4)    

«Вратарь, конечно, даёт уверенность. Но, как по мне, у нас в игре много пробелов. Сейчас делаем акцент на игре в обороне, стараемся создать баланс между защитой и нападением. При этом надо отдать должное нашему голкиперу, который держит нас в игре.

В первом периоде мы начали за здравие, закончили за упокой. Действовали хорошо в первые пять минут, затем начали играть в хоккейчик, увлеклись атакой. Во втором периоде перестроились, стали демонстрировать свою игру. Когда мы вели в в счёте, в третьем периоде нужно было играть правильно. Не пропускать контратаки, дорожить шайбой, мы знаем сильные стороны соперника.

В профессии тренера победы важны в каждой игре. Сегодня особенный день, да — 22 декабря, праздник «Спартака». Важно было не разочаровать наших ветеранов, болельщиков, которые очень горячо нас поддерживали. Много болельщиков из Москвы приехало, знаю, что в Питере есть, кто болеет за «Спартак». Спасибо, что пришли нас поддержать. Праздник, считаю, удался, но всегда есть моменты, которые можно улучшить.

С учётом североамериканского стиля соперника было задание чистить пятак. Эта команда много набрасывает, создаёт трафик у ворот. Важно было создавать условия для того, чтобы вратарь видел броски», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

