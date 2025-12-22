Результаты матчей ВХЛ на 22 декабря 2025 года

Сегодня, 22 декабря, состоялись восемь встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 22 декабря 2025 года:

«Торос» – «Омские Крылья» — 1:3;

«Молот» – «Зауралье» — 4:3;

«Ижсталь» – «Югра» — 1:6;

«Кристалл» – «Буран» — 3:4 Б;

«Рязань-ВДВ» – ХК «Тамбов» — 4:3 ОТ;

«Дизель» – «Ростов» — 1:0;

«Олимпия» – «Рубин» — 3:2 Б;

«Динамо» СПб – СКА-ВМФ — 0:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 60 очков в 37 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 57 очками после 35 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (54 очка в 37 играх).