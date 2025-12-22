Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 22 декабря 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 22 декабря 2025 года
Комментарии

Сегодня, 22 декабря, состоялись восемь встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 22 декабря 2025 года:

«Торос» – «Омские Крылья» — 1:3;
«Молот» – «Зауралье» — 4:3;
«Ижсталь» – «Югра» — 1:6;
«Кристалл» – «Буран» — 3:4 Б;
«Рязань-ВДВ» – ХК «Тамбов» — 4:3 ОТ;
«Дизель» – «Ростов» — 1:0;
«Олимпия» – «Рубин» — 3:2 Б;
«Динамо» СПб – СКА-ВМФ — 0:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 60 очков в 37 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 57 очками после 35 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (54 очка в 37 играх).

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Форвард «Молота» Максим Кицын установил новый снайперский рекорд ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android