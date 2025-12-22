Результаты матчей МХЛ на 22 декабря 2025 года

Сегодня, 22 декабря, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 22 декабря 2025 года:

«Сибирские Снайперы» – «Снежные Барсы» — 11:0;

«Кузнецкие Медведи» – «Чайка» — 4:6;

«Омские Ястребы» – «Ирбис» — 3:2;

«Мамонты Югры» – «Реактор» — 3:2 Б;

МХК «Локо» – «Динамо-Шинник» — 6:4;

«Академия Михайлова» – МХК «Спартак МАХ» — 6:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 59 очками после 33 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 50 очков после 34 матчей.