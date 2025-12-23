Строум — об изменениях звеньев в «Вашингтоне»: я, Овечкин и Бовилье — не давали результат

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о решении тренера Спенсера Карбери о перестановке звеньев. В матче с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) Строум вышел в звене с Алексеем Протасом и Томом Уилсоном, тогда как Александр Овечкин играл рядом с Джастином Сурдифом и Коннором Макмайклом. Ранее Строум выступал в одном звене с российским нападающим Александром Овечкиным и Энтони Бовиллье.
«Да, просто такая ситуация: другие звенья играли отлично, а мы — я, Овечкин и Бовилье — не давали результат. Плюс, очевидно, у меня было несколько ужасных ошибок прошлой ночью, которые привели к голам. Думаю, тренеры просто решили что-то поменять, чтобы попытаться поймать импульс, и, как мне показалось, это довольно неплохо сработало в первом периоде и вообще по ходу игры. Мы взяли одно очко, но понимаем, что можем играть лучше. Нужно просто найти способ чуть больше создавать, возможно, зарабатывать больше удалений, и от этого отталкиваться дальше», — приводит слова Строума Russian Machine Never Breaks.
Ранее сообщалось, что Овечкин не забивает в НХЛ на протяжении восьми игр кряду.
