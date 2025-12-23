Скидки
Стало известно, кого НХЛ выбрала первой звездой недели

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Капитан «нефтяников» набрал 10 (5+5) очков в четырёх матчах недели. В одном из них он отметился сразу двумя голами и двумя результативными передачами.

Второй звездой лига признала голкипера «Оттавы Сенаторз» Линуса Улльмарка. Он выиграл три матча с 94,3% отражённых бросков при коэффициенте надежности 1,32. В одной встрече вратарь отыграл «на ноль». Третьей звездой стал Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс». Нападающий набрал 7 (5+2) очков в трёх играх.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 59 очками после 35 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 47 очков после 35 встреч.

