Тампа-Бэй Лайтнинг — Сент-Луис Блюз, результат матча 23 декабря 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Два очка Кучерова и 23 сейва Василевского помогли «Тампе» переиграть «Сент-Луис»
В ночь с 22 на 23 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хольмберг (Рэддиш, Гиргенсонс) – 00:20     2:0 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 09:12 (pp)     2:1 Фолк (Такер, Стенберг) – 26:43     3:1 Чирелли (Рэддиш) – 28:01     4:1 Бьёркстранд (Гюнцель, Кучеров) – 45:36 (pp)    

В составе «Тампы» ассистентским дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 23 из 24 бросков в створ (95,83%). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич результативных действий не совершил.

Авторами заброшенных шайб в составе хозяев льда стали Понтус Хольмберг, Даррен Рэддиш, Энтони Чирелли и Оливер Бьёркстранд, единственный гол «Блюз» на счету Джастина Фолка.

Комментарии
