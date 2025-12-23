Два очка Кучерова и 23 сейва Василевского помогли «Тампе» переиграть «Сент-Луис»

В ночь с 22 на 23 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе «Тампы» ассистентским дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 23 из 24 бросков в створ (95,83%). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич результативных действий не совершил.

Авторами заброшенных шайб в составе хозяев льда стали Понтус Хольмберг, Даррен Рэддиш, Энтони Чирелли и Оливер Бьёркстранд, единственный гол «Блюз» на счету Джастина Фолка.