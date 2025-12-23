Скидки
Хоккей

Никита Гребёнкин забросил вторую шайбу в НХЛ за карьеру

Никита Гребёнкин забросил вторую шайбу в НХЛ за карьеру
Комментарии

22-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду арены «Уэллс Фарго центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Этот гол стал для проводящего первый полноценный сезон в НХЛ Никиты вторым за карьеру в регулярных чемпионатах.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Гребёнкин (Андре, Аболс) – 33:13     2:0 Грундстрём (Гребёнкин, Аболс) – 45:58     3:0 Дворак (Зеграс, Конечны) – 47:49     3:1 Сассон (Гарланд, Майерс) – 53:05     4:1 Типпетт (Йорк) – 55:35     5:1 Мичков (Кейтс) – 58:49     5:2 О'Коннор (Буйум, Петтерссон) – 59:43    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 34-й минуте игры при счёте 0:0 Гребёнкин затащил шайбу в чужую зону по левому борту, отдал передачу назад во второй темп и выкатился на пятачок перед воротами, где подставил клюшку под дальний бросок защитника Эмиля Андре.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Видео
«Филадельфия» забила три гола за 59 секунд с участием Мичкова и Гребёнкина — видео
