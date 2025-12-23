Никита Гребёнкин забросил вторую шайбу в НХЛ за карьеру

22-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду арены «Уэллс Фарго центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Этот гол стал для проводящего первый полноценный сезон в НХЛ Никиты вторым за карьеру в регулярных чемпионатах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 34-й минуте игры при счёте 0:0 Гребёнкин затащил шайбу в чужую зону по левому борту, отдал передачу назад во второй темп и выкатился на пятачок перед воротами, где подставил клюшку под дальний бросок защитника Эмиля Андре.