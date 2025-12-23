Гол и передача Гребёнкина и шайба Мичкова принесли «Филадельфии» победу над «Ванкувером»

В ночь с 22 на 23 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

Российский нападающий «Филадельфии» Никита Гребёнкин забросил первую шайбу своей команды на 34-й минуте и отдал результативный пас на второй гол «Флайерз» на 46-й минуте. Его одноклубник Матвей Мичков отметился голом в пустые ворота, который стал для хозяев льда пятым.

Остальные шайбы «Филадельфии» забросили Карл Грундстрём, Кристиан Дворак и Оуэн Типпетт, у «Кэнакс» отличились Макс Сассон и Дрю О'Коннор.