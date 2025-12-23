Гол и передача Гребёнкина и шайба Мичкова принесли «Филадельфии» победу над «Ванкувером»
В ночь с 22 на 23 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Гребёнкин (Андре, Аболс) – 33:13 2:0 Грундстрём (Гребёнкин, Аболс) – 45:58 3:0 Дворак (Зеграс, Конечны) – 47:49 3:1 Сассон (Гарланд, Майерс) – 53:05 4:1 Типпетт (Йорк) – 55:35 5:1 Мичков (Кейтс) – 58:49 5:2 О'Коннор (Буйум, Петтерссон) – 59:43
Российский нападающий «Филадельфии» Никита Гребёнкин забросил первую шайбу своей команды на 34-й минуте и отдал результативный пас на второй гол «Флайерз» на 46-й минуте. Его одноклубник Матвей Мичков отметился голом в пустые ворота, который стал для хозяев льда пятым.
Остальные шайбы «Филадельфии» забросили Карл Грундстрём, Кристиан Дворак и Оуэн Типпетт, у «Кэнакс» отличились Макс Сассон и Дрю О'Коннор.
