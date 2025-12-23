Сольный проход Никиты Гребёнкина привёл ко второму голу «Филадельфии» в ворота «Ванкувера»

22-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин отметился голом и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:2), который завершился в ночь с 22 на 23 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Теперь в его активе 6 (2+4) очков в текущем сезоне, который является для форварда первым полноценным за карьеру в НХЛ.

На 46-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу «Флайерз» Гребёнкин пошёл в сольный проход по правому борту, обыграл одного соперника, ушёл за ворота и выдал между коньков защитника передачу на пятачок, которую завершил со второй попытки нападающий Карл Грундстрём.

Ранее Никита открыл счёт в матче на 34-й минуте, этот гол стал для него вторым за карьеру в НХЛ.