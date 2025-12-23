Скидки
Сольный проход Никиты Гребёнкина привёл ко второму голу «Филадельфии» в ворота «Ванкувера»

22-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин отметился голом и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:2), который завершился в ночь с 22 на 23 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Теперь в его активе 6 (2+4) очков в текущем сезоне, который является для форварда первым полноценным за карьеру в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Гребёнкин (Андре, Аболс) – 33:13     2:0 Грундстрём (Гребёнкин, Аболс) – 45:58     3:0 Дворак (Зеграс, Конечны) – 47:49     3:1 Сассон (Гарланд, Майерс) – 53:05     4:1 Типпетт (Йорк) – 55:35     5:1 Мичков (Кейтс) – 58:49     5:2 О'Коннор (Буйум, Петтерссон) – 59:43    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 46-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу «Флайерз» Гребёнкин пошёл в сольный проход по правому борту, обыграл одного соперника, ушёл за ворота и выдал между коньков защитника передачу на пятачок, которую завершил со второй попытки нападающий Карл Грундстрём.

Ранее Никита открыл счёт в матче на 34-й минуте, этот гол стал для него вторым за карьеру в НХЛ.

Новости. Хоккей
