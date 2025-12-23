Ассистентский дубль Кучерова в НХЛ, «Наполи» выиграл Суперкубок Италии. Главное к утру
Две результативные передачи российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Сент-Луис Блюз» в НХЛ, «Наполи» победил «Болонью» и стал обладателем Суперкубка Италии, сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Два очка Кучерова и 23 сейва Василевского помогли «Тампе» переиграть «Сент-Луис».
- «Наполи» — обладатель Суперкубка Италии.
- Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» переиграть «Юту».
- Гол и передача Гребёнкина и шайба Мичкова принесли «Филадельфии» победу над «Ванкувером».
- Гол Салаха на 90+1-й минуте принёс Египту победу над Зимбабве в 1-м туре Кубка Африки.
- «Атлетик» Бильбао уступил «Эспаньолу» в матче 17-го тура Ла Лиги.
- «Фулхэм» минимально переиграл «Ноттингем Форест» в 17-м туре АПЛ.
- Защитник ЦСКА Виктор привлёк внимание ряда клубов из Бразилии — Palco De Esporte.
- Дивок Ориги и «Милан» расторгли контракт — Романо.
- Эндрик переходит из «Реала» в «Лион», известны условия сделки — Фабрицио Романо.
- «Спартак» обыграл «Шанхайских Драконов», у китайского клуба четвёртое поражение кряду.
- Непобеждённый в UFC Ринат Фахретдинов исключён из ростера организации.
- Хельмут Марко уволен с поста директора «Ред Булл» 19 декабря. В компании назвали преемника.
