Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

23 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, Кубок Африки, Италия, Ла Лига, АПЛ, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, UFC

Ассистентский дубль Кучерова в НХЛ, «Наполи» выиграл Суперкубок Италии. Главное к утру
Комментарии

Две результативные передачи российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Сент-Луис Блюз» в НХЛ, «Наполи» победил «Болонью» и стал обладателем Суперкубка Италии, сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Два очка Кучерова и 23 сейва Василевского помогли «Тампе» переиграть «Сент-Луис».
  2. «Наполи» — обладатель Суперкубка Италии.
  3. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» переиграть «Юту».
  4. Гол и передача Гребёнкина и шайба Мичкова принесли «Филадельфии» победу над «Ванкувером».
  5. Гол Салаха на 90+1-й минуте принёс Египту победу над Зимбабве в 1-м туре Кубка Африки.
  6. «Атлетик» Бильбао уступил «Эспаньолу» в матче 17-го тура Ла Лиги.
  7. «Фулхэм» минимально переиграл «Ноттингем Форест» в 17-м туре АПЛ.
  8. Защитник ЦСКА Виктор привлёк внимание ряда клубов из Бразилии — Palco De Esporte.
  9. Дивок Ориги и «Милан» расторгли контракт — Романо.
  10. Эндрик переходит из «Реала» в «Лион», известны условия сделки — Фабрицио Романо.
  11. «Спартак» обыграл «Шанхайских Драконов», у китайского клуба четвёртое поражение кряду.
  12. Непобеждённый в UFC Ринат Фахретдинов исключён из ростера организации.
  13. Хельмут Марко уволен с поста директора «Ред Булл» 19 декабря. В компании назвали преемника.
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Кубок Африки, «Северсталь» против ЦСКА и «Уорриорз» — «Орландо» в НБА
Топ-матчи вторника: Кубок Африки, «Северсталь» против ЦСКА и «Уорриорз» — «Орландо» в НБА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android