Ассистентский дубль Кучерова в НХЛ, «Наполи» выиграл Суперкубок Италии. Главное к утру

Две результативные передачи российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Сент-Луис Блюз» в НХЛ, «Наполи» победил «Болонью» и стал обладателем Суперкубка Италии, сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».