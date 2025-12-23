Вратарь «Тампы» Василевский делит первое место в НХЛ по победам в регулярках в 2025 году

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу во встрече с «Сент-Луис Блюз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Василевский записал на свой счёт 35-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ в 2025 году и по данному показателю делит первое место с Джейком Эттингером из «Даллас Старз». Ранее Василевский был лучшим по победам в 2020 и 2021 календарных годах.

В ночь с 22 на 23 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.