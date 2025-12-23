Скидки
Защитник «Шанхая» Харпур высказался о восьмом поражении команды в девяти встречах

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3), которое стало для китайского клуба восьмым в последних девяти встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
1:0 Попугаев (Рендулич, Джозефс) – 11:23 (5x5)     1:1 Ружичка (Ярош, Воробьёв) – 27:18 (5x5)     1:2 Рябов (Мансуров) – 29:57 (5x5)     1:3 Кин (Тодд, Ружичка) – 34:12 (5x4)    

«Мы проиграли из-за лишних удалений, их было слишком много. Нельзя столько удаляться. Пускали игроков «Спартака» к себе на пятак, они ушли в отрыв, а догнать мы их уже не смогли.

Два матча подряд будут со «Спартаком», в какой-то смысле это напоминает плей-офф. Мы много думаем над тем, как сделать нашу игру лучше, большой список вещей, над которыми мы должны поработать», – сказал Харпур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Видео
«Спартак» обыграл «Шанхайских Драконов», у китайского клуба четвёртое поражение кряду
