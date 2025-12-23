Защитник «Шанхая» Харпур высказался о восьмом поражении команды в девяти встречах

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3), которое стало для китайского клуба восьмым в последних девяти встречах.

«Мы проиграли из-за лишних удалений, их было слишком много. Нельзя столько удаляться. Пускали игроков «Спартака» к себе на пятак, они ушли в отрыв, а догнать мы их уже не смогли.

Два матча подряд будут со «Спартаком», в какой-то смысле это напоминает плей-офф. Мы много думаем над тем, как сделать нашу игру лучше, большой список вещей, над которыми мы должны поработать», – сказал Харпур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.