Защитник «Шанхая» Харпур высказался о восьмом поражении команды в девяти встречах
Поделиться
Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3), которое стало для китайского клуба восьмым в последних девяти встречах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
1:0 Попугаев (Рендулич, Джозефс) – 11:23 (5x5) 1:1 Ружичка (Ярош, Воробьёв) – 27:18 (5x5) 1:2 Рябов (Мансуров) – 29:57 (5x5) 1:3 Кин (Тодд, Ружичка) – 34:12 (5x4)
«Мы проиграли из-за лишних удалений, их было слишком много. Нельзя столько удаляться. Пускали игроков «Спартака» к себе на пятак, они ушли в отрыв, а догнать мы их уже не смогли.
Два матча подряд будут со «Спартаком», в какой-то смысле это напоминает плей-офф. Мы много думаем над тем, как сделать нашу игру лучше, большой список вещей, над которыми мы должны поработать», – сказал Харпур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 декабря 2025
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:43
-
08:30
-
08:06
-
06:52
-
06:14
-
05:58
-
05:36
-
03:27
-
01:43
- 22 декабря 2025
-
23:58
-
23:44
-
23:36
-
23:26
-
23:02
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:10
-
21:52
-
21:43
-
21:22
-
21:04
-
20:46
-
20:38
-
20:14
-
19:56
-
19:32
-
18:54