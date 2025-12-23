Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник «Шанхая» Харпур назвал перерыв на игры сборной для своей команды полезным

Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур рассказал о влиянии перерыва на игры сборной на китайский клуб.

«Пауза на игры сборной не сказалась на нашем игровом ритме. Не думаю, что это могло сказаться, мы профессионалы, собрались и играем в хоккей. Наоборот, перерыв нам был необходим», – сказал Харпур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 36 матчей, в которых набрали 36 очков, и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре «Шанхайские Драконы» встретятся со «Спартаком» 24 декабря.

